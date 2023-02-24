Николаева Анна Викторова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.07.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Горшенина Феона Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Килячков - Николаев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кириакия Николаева
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич
Смерть
25.07.1881
Причина смерти: чахотка