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Николаева Анна Викторова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.07.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Викторов Виктор Гаврилович

Мать: Викторова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Горшенина Феона Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Килячков - Николаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кириакия Николаева

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Иван Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.07.1881
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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