Викторова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти08.02.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Викторов Никифор Викторович
Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Николаева Анна Викторова
Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Максим Викторович
Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1876