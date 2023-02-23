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Викторова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

08.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Викторов Никифор Викторович

Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Николаева Анна Викторова

Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Максим Викторович

Отец ребёнка: Викторов Виктор Гаврилович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Виктор Гаврилович

Смерть
08.02.1876
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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