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Сюраев Николай Федорович

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877

Отец: Сюраев Федор Анисимович

Мать: Сюраева Александра Емельяновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1896

Жена: Сюраева Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Сураев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Сураев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Сураев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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