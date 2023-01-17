Сюраев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения05.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877
Бракосочетание
22.01.1896
Жена: Сюраева Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Сураев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Сюраева Анна Евсеевна
Смерть
Неизвестно