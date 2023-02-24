Сюраева (Пугачева) Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраева (Пугачева) Анна Евсеевна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Пугачев Евсевий Трифонович

Мать: ?

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
22.01.1896

Муж: Сюраев Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Сураев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Сураев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Сураев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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