Сюраева (Пугачева) Анна Евсеевна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Пугачев Евсевий Трифонович
Мать: ?
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
22.01.1896
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Сураев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Сюраев Николай Федорович
Смерть
Неизвестно