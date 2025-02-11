Сураев Яков Николаевич Около 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Сураев Яков Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1899, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.07.1901, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Николай Федорович05.05.1877 г.р.
Мать
Сюраева (Пугачева) Анна ЕвсеевнаОколо 1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Сюраев Николай Федорович

Мать: Сюраева (Пугачева) Анна Евсеевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.07.1901
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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