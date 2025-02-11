Сураев Яков Николаевич
мужской, родился Около 1899, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.07.1901, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Николай Федорович05.05.1877 г.р.
МатьСюраева (Пугачева) Анна ЕвсеевнаОколо 1877 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.07.1901
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область