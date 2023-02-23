Сюраева Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраева Александра Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

15.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Косова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1866

Дочь: Шульгина Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1871

Сын: Сюраев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1874

Сын: Сюраев Никита Федорович

Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Сюраев Николай Федорович

Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюраев Федор Анисимович

Смерть
15.02.1900
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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