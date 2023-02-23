Сюраева Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти15.02.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Косова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович
Рождение ребёнка
23.11.1866
Дочь: Шульгина Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович
Рождение ребёнка
05.04.1871
Сын: Сюраев Терентий Федорович
Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович
Рождение ребёнка
04.08.1874
Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович
Рождение ребёнка
05.05.1877
Отец ребёнка: Сюраев Федор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1900