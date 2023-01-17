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Баландин Алексей Александрович

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Место рождения

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Баландин Александр

Мать: не указана

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.04.1907 ст.

Жена: Баландина Мария Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Церковь Петра и Павла / Петропавловская церковь
Смерть
После 1909
Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
1909 - крестьянин из села Кандабулаг
Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Баландин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Баландина Мария Фёдоровна

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