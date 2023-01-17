Баландин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Баландин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1907 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Церковь Петра и Павла / Петропавловская церковь
Смерть
После 1909
1909 - крестьянин из села Кандабулаг
Рождение ребёнка
22.07.1914
Сын: Баландин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Баландина Мария Фёдоровна