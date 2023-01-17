Баландина (Баринова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.04.1888
Дата смерти07.07.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888
Отец: Баринов Фёдор Павлович
Бракосочетание
30.04.1907 ст.
Муж: не указан
Церковь Петра и Павла / Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
22.07.1914
Сын: Баландин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Баландин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1971