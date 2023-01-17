Баландина (Баринова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Баринова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.04.1888

Дата смерти

07.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888

Отец: Баринов Фёдор Павлович

Мать: Баринова Матрёна Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.04.1907 ст.

Муж: не указан

Самара, Самара, Самарская область
Церковь Петра и Павла / Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Баландин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Баландин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Алексей Александрович

Смерть
07.07.1971
Самара, Самара, Самарская область
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