(Баландина) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911 ст.
Крещение
13.02.1911 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь, запись №-91ж Крестный отец: Баландин Михаил Александрович - крестьянин из с.Кандабулак Крестная мать: Моисеева Пелагея Яковлевна - крестьянка из с.Новосемейкино Самарского уез... Показать все
Смерть
Неизвестно