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(Баландина) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.02.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911 ст.

Отец: Баландин Алексей Александрович

Мать: Баландина (Баринова) Мария Фёдоровна

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.02.1911 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь, запись №-91ж Крестный отец: Баландин Михаил Александрович - крестьянин из с.Кандабулак Крестная мать: Моисеева Пелагея Яковлевна - крестьянка из с.Новосемейкино Самарского уез... Показать все
Смерть
Неизвестно

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