Баландин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландин Александр

Баландин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Баландин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Баландин Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close