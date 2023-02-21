Минюхин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Минюхина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Минюхин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Минюхин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1952
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область