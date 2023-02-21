Минюхин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

1857 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1918 г.р.
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1923 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Минюхин Дмитрий Федорович

Мать: Минюхина Пелагея Николаевна

Бракосочетание
1912

Жена: Минюхина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Минюхина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Минюхин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Минюхин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1952
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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