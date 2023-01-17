Минюхин Дмитрий (Димитрий) Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Минюхин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Минюхин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Минюхина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Минюхин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно