Минюхин Дмитрий (Димитрий) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхин Дмитрий (Димитрий) Федорович

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Место рождения

Матрениха, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Матрениха, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Минюхин Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Матрениха, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Минюхин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Минюхин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Минюхина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Минюхин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Минюхин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минюхина Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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