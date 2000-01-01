Минюхина Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхина Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Минюхин Николай Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лютиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лютиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лютиков Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютиков Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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