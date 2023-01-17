Ермилин Кузьма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти01.01.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ермилин Дмитрий
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Ермилин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична
Рождение ребёнка
03.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична
Рождение ребёнка
21.09.1939
Сын: Ермилин Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилина Марфа Лукинична
Смерть
01.01.1944