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Ермилин Кузьма Дмитриевич

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Место рождения

Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ермилин Дмитрий

Мать: Ермилина Дарья Григорьевна

Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Ермилин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична

Рождение ребёнка
03.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична

Рождение ребёнка
21.09.1939

Сын: Ермилин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Ермилина Марфа Лукинична

Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилина Марфа Лукинична

Смерть
01.01.1944
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