Ермилин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермилин Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермилина Дарья Григорьевна
Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ермилин Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермилина Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно