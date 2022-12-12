Ермилин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилина Дарья Григорьевна

Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ермилин Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилина Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилина Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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