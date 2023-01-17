Ермилина Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермилин Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермилин Дмитрий
Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ермилин Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермилин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермилин Дмитрий
Смерть
Неизвестно