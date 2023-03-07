Ермилина (Питерцева) Марфа Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилина (Питерцева) Марфа Лукинична

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Место рождения

Шуярово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901

Отец: Питерцев Лука Яковлевич

Мать: Питерцева Екатерина Петровна

Шуярово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Ермилин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.09.1939

Сын: Ермилин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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