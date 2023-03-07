Ермилина (Питерцева) Марфа Лукинична
Место рождения
Дата рождения06.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Ермилин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.09.1939
Сын: Ермилин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Ермилин Кузьма Дмитриевич
Леоново, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно