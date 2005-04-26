Ермилин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1925
Дата смерти26.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермилина Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
13.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермилина Екатерина Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2005