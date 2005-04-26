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Ермилин Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1925

Дата смерти

26.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925

Отец: Ермилин Кузьма Дмитриевич

Мать: Ермилина Марфа Лукинична

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермилина Екатерина Харитоновна

Рождение ребёнка
13.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермилина Екатерина Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилина Екатерина Харитоновна

Смерть
26.04.2005
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