Иванова (Михеева) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Михеева) Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1907

Дата смерти

Около 01.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1907

Отец: Михеев Павел Александрович

Мать: Михеева Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.03.1929

Дочь: Михновец Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.07.1936

Дочь: Икрина (иванова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иванов Илья Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович

Смерть
Около 01.07.1988
Похороны
Неизвестно
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

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