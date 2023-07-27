Иванова (Михеева) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1907
Дата смертиОколо 01.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.03.1929
Дочь: Михновец Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.07.1936
Дочь: Икрина (иванова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иванов Илья Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Егорович
Смерть
Около 01.07.1988
Похороны
Неизвестно
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область