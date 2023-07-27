Михеева (Власиева) Агриппина Григорьевна
Место рожденияКушниково
Дата рождения17.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887
Отец: Власиев Григорий Игнатьевич
Мать: Власиева Дарья
Кушниково
По старому стилю
Крещение
21.07.1887
Деревня кушниково
Бракосочетание
24.07.1906
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Иванова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малихина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович
Смерть
Неизвестно