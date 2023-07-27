Михеева (Власиева) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Власиева) Агриппина Григорьевна

Место рождения

Кушниково

Дата рождения

17.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887

Отец: Власиев Григорий Игнатьевич

Мать: Власиева Дарья

Кушниково
По старому стилю
Крещение
21.07.1887
Деревня кушниково
Бракосочетание
24.07.1906

Муж: Михеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Иванова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малихина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Михеев Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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