Малихина (Михеева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малихина (Михеева) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Павел Александрович

Мать: Михеева Агриппина Григорьевна

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