Михеев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Михеев Александр
Бракосочетание
24.07.1906
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Иванова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малихина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна
Смерть
Неизвестно