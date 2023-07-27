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Михеев Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Михеев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1906

Жена: Михеева Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Иванова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малихина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Василий Павлович

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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