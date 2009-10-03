Михновец (Иванова) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.03.1929
Дата смерти03.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929
Отец: Иванов Иван Егорович
Мать: Иванова Наталья Павловна
Россия
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Михновец Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович
Рождение ребёнка
06.12.1957
Сын: Михновец Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович
Рождение ребёнка
20.10.1967
Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Петровна
Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2009
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область