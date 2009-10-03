Михновец (Иванова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михновец (Иванова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.03.1929

Дата смерти

03.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929

Отец: Иванов Иван Егорович

Мать: Иванова Наталья Павловна

Россия
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Михновец Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович

Рождение ребёнка
06.12.1957

Сын: Михновец Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович

Рождение ребёнка
20.10.1967

Сын: Михновец Олег Михайлович

Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Петровна

Отец ребёнка: Михновец Михаил Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михновец Михаил Карпович

Смерть
03.10.2009
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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