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Иванов Иван Егорович

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Место рождения

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Мать: Иванова Ирина Дмитриевна

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.03.1929

Дочь: Михновец Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1936

Дочь: Икрина (иванова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иванов Илья Иванович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна

Смерть
1941
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