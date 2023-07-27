Иванов Иван Егорович
Место рожденияКазанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.03.1929
Дочь: Михновец Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1936
Дочь: Икрина (иванова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иванов Илья Иванович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Наталья Павловна
Смерть
1941