Иванова (Иванова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Иванова) Ирина Дмитриевна

Иванова (Иванова) Ирина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Кушникова № 1, Богородская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Кушникова № 1, Богородская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иванов Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Иванов Иван Егорович

Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Василий Егорович

Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close