Иванова (Иванова) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Дмитрий
Бракосочетание
15.01.1901
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Иванов Иван Егорович
Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий) Александрович
Смерть
1968