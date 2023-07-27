Иванов Егор (Георгий) Александрович
Место рожденияКазанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Дата рожденияОколо 02.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1879
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Крещение
04.02.1879
Казанская губерния Чистопольский уезд
Бракосочетание
15.01.1901
Жена: Иванова Ирина Дмитриевна
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Иванов Иван Егорович
Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно