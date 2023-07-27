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Иванов Егор (Георгий) Александрович

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Место рождения

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова

Дата рождения

Около 02.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1879

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Матрена (Матрона) Андриановна (Андрияновна)

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Крещение
04.02.1879
Казанская губерния Чистопольский уезд
Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Иванова Ирина Дмитриевна

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иванов Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Иванов Иван Егорович

Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
метрическая книга д. Кушникова № 3 Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Василий Егорович

Мать ребёнка: Иванова Ирина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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