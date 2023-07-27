Иванова (Волкова) Матрена (Матрона) Андриановна (Андрияновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847
Отец: Волков Андриан (Андриян) Дмитриевич
По старому стилю
Крещение
22.03.1847
Пригород Старо-шешминска
Бракосочетание
30.04.1869
Муж: Иванов Александр
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Иванов Павел Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
Около 02.02.1879
Сын: Иванов Егор (Георгий) Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Смерть
Неизвестно