Иванова (Волкова) Матрена (Матрона) Андриановна (Андрияновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Волкова) Матрена (Матрона) Андриановна (Андрияновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847

Отец: Волков Андриан (Андриян) Дмитриевич

Мать: не указана

По старому стилю
Крещение
22.03.1847
Пригород Старо-шешминска
Бракосочетание
30.04.1869

Муж: Иванов Александр

Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Иванов Павел Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
Около 02.02.1879

Сын: Иванов Егор (Георгий) Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Казанская губерния Чистопольский уезд деревня Кушникова
Смерть
Неизвестно
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