Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения02.01.1827
Дата смерти20.02.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1827
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
07.11.1852
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
28.05.1863
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1870
Рождение ребёнка
17.12.1871
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1878
Сын: Семёнов Ростислав Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Смерть
20.02.1914