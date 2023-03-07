Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

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Место рождения

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.01.1827

Дата смерти

20.02.1914

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Жена

1833 г.р.
1842 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1827

Отец: Семенов Петр Николаевич

Мать: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1851

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна

Бракосочетание
1861

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1863

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Семёнов Эмануил Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1870

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1878

Сын: Семёнов Ростислав Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Смерть
20.02.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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