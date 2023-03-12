Семенова (Бланк) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Бланк) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Семенов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семенов Николай Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1824

Дочь: Грот Наталья Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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