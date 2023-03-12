Семенова (Бланк) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
22.04.1823
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1824
Дочь: Грот Наталья Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно