Семенов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1791
Дата смерти09.06.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1791
Отец: Семенов Николай Петрович
Мать: Семенова Мария Петровна
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
22.04.1823
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1824
Дочь: Грот Наталья Петровна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Смерть
09.06.1832
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Похороны
Неизвестно
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
родовая усыпальница Буниных-Семёновых у Никольской церкви