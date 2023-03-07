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Семенов Петр Николаевич

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Место рождения

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

02.11.1791

Дата смерти

09.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1791

Отец: Семенов Николай Петрович

Мать: Семенова Мария Петровна

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1821

Жена: Семенова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семенов Николай Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1824

Дочь: Грот Наталья Петровна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.06.1832
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Похороны
Неизвестно
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
родовая усыпальница Буниных-Семёновых у Никольской церкви
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