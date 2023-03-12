Семенова (Бунина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти25.12.1847
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Бунин Пётр Максимович
Мать: Бунина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1791
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Семенов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семенов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семенов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семенов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1847
ст. стиль