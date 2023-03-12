Семенова (Бунина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Бунина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бунин Пётр Максимович

Мать: Бунина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1791

Сын: Семенов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Семенов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семенов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семенов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай Петрович

Смерть
25.12.1847
ст. стиль
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