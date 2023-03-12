Семенов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Семенов Николай Петрович
Мать: Семенова Мария Петровна
Военная служба
1815
после 1815 в Измайловском полку
Военная служба
1824
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Гвардии штабс-капитан (упомянут в адресной книге)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Семёнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна
Бракосочетание
Около 1830
Военная служба
1830
Архангельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
около 1830 отставка в чине полковника
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семёнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1849
Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна
ст. стиль
Смерть
1862
1866 от П.Н.Семенова