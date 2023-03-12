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Семенов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Семенов Николай Петрович

Мать: Семенова Мария Петровна

Военная служба
1815
после 1815 в Измайловском полку
Военная служба
1824
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Гвардии штабс-капитан (упомянут в адресной книге)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Семёнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна

Бракосочетание
Около 1830

Жена: Семёнова Анна Александровна

Военная служба
1830
Архангельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
около 1830 отставка в чине полковника
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семёнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна

Рождение ребёнка
29.06.1849

Сын: Семёнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Анна Александровна

ст. стиль
Смерть
1862
1866 от П.Н.Семенова