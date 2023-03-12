Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1842

Дата смерти

17.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1863

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Семёнов Эмануил Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1870

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Рождение ребёнка
16.12.1878

Сын: Семёнов Ростислав Петрович

Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Смерть
17.07.1915
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