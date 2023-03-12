Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1842
Дата смерти17.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
28.05.1863
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1870
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1871
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1878
Сын: Семёнов Ростислав Петрович
Отец ребёнка: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Смерть
17.07.1915