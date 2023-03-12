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Семёнов Эмануил Петрович
Семёнов Эмануил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
1871
Пол
Мужской
Отец
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
1827 г.р.
Мать
Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Елизавета Андреевна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Мать:
Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Смерть
1871
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