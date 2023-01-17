Раздорских Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения13.11.1909
Дата смерти02.09.1991
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1909
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Место жительства
С 1936
Рождение ребёнка
15.11.1941
Дочь: Цалко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздорских Владимир Иванович
Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздорских Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Малец Екатерина Кузьминична
Смерть
02.09.1991