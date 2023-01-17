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Раздорских Иван Ефимович

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Место рождения

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.11.1909

Дата смерти

02.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1909

Отец: Раздорских Ефим Иванович

Мать: Раздорских Маланья Николаевна

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Место жительства
С 1936
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1941

Дочь: Цалко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Около 1954

Жена: Малец Екатерина Кузьминична

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздорских Владимир Иванович

Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздорских Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раздорских Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Раздорских Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Малец Екатерина Кузьминична

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
02.09.1991
Подольск, Подольск, Московская область
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