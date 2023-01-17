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Раздорских Александра Фёдоровна

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Место рождения

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.02.1908

Дата смерти

18.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.11.1941

Дочь: Цалко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздорских Владимир Иванович

Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раздорских Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раздорских Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
18.08.1953
Подольск, Подольск, Московская область
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