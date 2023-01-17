Раздорских Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1908
Дата смерти18.08.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1941
Дочь: Цалко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздорских Владимир Иванович
Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздорских Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Раздорских Иван Ефимович
Смерть
18.08.1953