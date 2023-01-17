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Раздорских Ефим Иванович

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Место рождения

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.

Отец: Раздорских Иван Онисимович

Мать: Раздорских Акилина Елисеевна

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Раздорских Иван Ефимович

Мать ребёнка: Раздорских Маланья Николаевна

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раздорских Маланья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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