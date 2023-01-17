Раздорских Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1909
Мать ребёнка: Раздорских Маланья Николаевна
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно