Раздорских Маланья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раздорских Маланья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Раздорских Иван Ефимович

Отец ребёнка: Раздорских Ефим Иванович

Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раздорских Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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