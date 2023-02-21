Раздорских Маланья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1909
Отец ребёнка: Раздорских Ефим Иванович
Новое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Новое Козьмодемьяновское село Первое упоминание: 1762 Почтовый индекс: 393713 О селе Новое Козьмодемьяновское (Новокозьмодемьяновское) впервые упомянуто в документах 1762 года. Проживавшие там одн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно