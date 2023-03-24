Безсолицын Лаврентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицын Лаврентий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Безсолицын Яков Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Безсолицына Александра Семеновна

по жениху: Иван Гаврилов и отставной солдат Афанасьев Филимоновы по невесте: уволенный в запас армии матвей Федоров Б., Константин Петров Попов, Егор Леонтьев Филимонов Л.485 об.-486
Рождение ребёнка
18.01.1891

Сын: Безсолицын близнецы Лаврентьевич

Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Безсолицына Евфимия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1895

Сын: Безсолицын ....... Лаврентьевич

Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.12.1989

Сын: Бессолицын Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
23 декабря Николай займища Филимоновского Лаврентий Яковлев Б. и его зж Акулина Романова л.584 об.-585
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына Наталья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна

Смерть
Неизвестно
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