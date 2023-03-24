Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Безсолицын Яков Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890
по жениху: Иван Гаврилов и отставной солдат Афанасьев Филимоновы по невесте: уволенный в запас армии матвей Федоров Б., Константин Петров Попов, Егор Леонтьев Филимонов Л.485 об.-486
Рождение ребёнка
18.01.1891
Сын: Безсолицын близнецы Лаврентьевич
Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: Безсолицына Евфимия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1895
Сын: Безсолицын ....... Лаврентьевич
Мать ребёнка: Безсолицына Александра Семеновна
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Лаврентьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.12.1989
Сын: Бессолицын Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна
23 декабря Николай займища Филимоновского Лаврентий Яковлев Б. и его зж Акулина Романова л.584 об.-585
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына Наталья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бессолицына Акулина Романовна
Смерть
Неизвестно