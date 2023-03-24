Бессолицына (Огородникова) Акулина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицына (Огородникова) Акулина Романовна

Место рождения

Кировская область, Оричевский район, п.Мудрень

Дата рождения

08.06.1874 ст.

Дата смерти

13.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1874 ст.

Отец: Огородников Роман Саваатеевич

Мать: Анна Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына (Бессолицына) Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Смерть
13.09.1897
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: отпорока от паралича сердца
Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: (Безсолицына) Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.12.1989

Сын: Бессолицын Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
23 декабря Николай займища Филимоновского Лаврентий Яковлев Б. и его зж Акулина Романова л.584 об.-585

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