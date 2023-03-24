Бессолицына (Огородникова) Акулина Романовна
Место рожденияКировская область, Оричевский район, п.Мудрень
Дата рождения08.06.1874 ст.
Дата смерти13.09.1897
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1874 ст.
Отец: Огородников Роман Саваатеевич
Мать: Анна Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына (Бессолицына) Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Смерть
13.09.1897
Причина смерти: отпорока от паралича сердца
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: (Безсолицына) Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1989
Сын: Бессолицын Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
23 декабря Николай займища Филимоновского Лаврентий Яковлев Б. и его зж Акулина Романова л.584 об.-585