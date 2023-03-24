Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна

Место рождения

починок Мудровский Коршинская волость Орловский уезд Вятская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

13.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мамаев Семен Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

по жениху: Иван Гаврилов и отставной солдат Афанасьев Филимоновы по невесте: уволенный в запас армии матвей Федоров Б., Константин Петров Попов, Егор Леонтьев Филимонов Л.485 об.-486
Рождение ребёнка
18.01.1891

Сын: Безсолицын близнецы Лаврентьевич

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Безсолицына (Безсолицына) Евфимия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1895

Сын: Безсолицын ....... Лаврентьевич

Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.02.1987
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от порока от паралича сердца

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