Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна
Место рожденияпочинок Мудровский Коршинская волость Орловский уезд Вятская губерния
Дата рождения1868
Дата смерти13.02.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мамаев Семен Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890
по жениху: Иван Гаврилов и отставной солдат Афанасьев Филимоновы по невесте: уволенный в запас армии матвей Федоров Б., Константин Петров Попов, Егор Леонтьев Филимонов Л.485 об.-486
Рождение ребёнка
18.01.1891
Сын: Безсолицын близнецы Лаврентьевич
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: Безсолицына (Безсолицына) Евфимия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.07.1895
Сын: Безсолицын ....... Лаврентьевич
Отец ребёнка: Безсолицын Лаврентий Яковлевич
Смерть
13.02.1987
Причина смерти: от порока от паралича сердца