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Безсолицын Василий Лаврентьевич

Место рождения

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903

Отец: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Мать: Бессолицына (Огородникова) Акулина Романовна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова (Бессолицына) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина (Бессолицына) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.1956

Сын: Бессолицын Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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