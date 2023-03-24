Безсолицын Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова (Бессолицына) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1956
Сын: Бессолицын Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно