Безсолицына (Безсолицына) Евфимия Лаврентьевна 11.07.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Безсолицына (Безсолицына) Евфимия Лаврентьевна

Автор
НН
Новокшонова Н.

женский, родилась 11.07.1893, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

умерла 13.07.1893, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Отец
Безсолицын Лаврентий Яковлевич1870 г.р.
Мать
Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893

Отец: Безсолицын Лаврентий Яковлевич

Мать: Безсолицына (Мамаева) Александра Семеновна

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Смерть
13.07.1893
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Причина смерти: родимец

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