Безсолицына (Безсолицына) Евфимия Лаврентьевна
женский, родилась 11.07.1893, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
умерла 13.07.1893, Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
ОтецБезсолицын Лаврентий Яковлевич1870 г.р.
МатьБезсолицына (Мамаева) Александра Семеновна1868 г.р.
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Рождение
11.07.1893
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.07.1893
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область