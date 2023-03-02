Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Алексей Власов
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748
Рождение ребёнка
1744
Сын: Трофим Власов
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Трофим Власов же сын холост (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 ??? (отдан в рекруты, умре - не похоже) 1764
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мария Власова
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Его сестра родная Марья Власова же дочь (по последней ревизии написаны были лета 18) 3 ревизия ~1761-1748 Умре 1769-1748=21 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукиан Власов
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все
Смерть
Неизвестно