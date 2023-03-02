Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Алексей Власов

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748
Рождение ребёнка
1744

Сын: Трофим Власов

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Трофим Власов же сын холост (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 ??? (отдан в рекруты, умре - не похоже) 1764
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мария Власова

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Его сестра родная Марья Власова же дочь (по последней ревизии написаны были лета 18) 3 ревизия ~1761-1748 Умре 1769-1748=21 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукиан Власов

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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