Лукиан Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Влас
Мать: не указана
РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ульяна Лукьянова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
РС-1782 У его жена Ульяна Лукьянова дочь (по последней ревизии написаны были лета 15) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Лукьянов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
РС-1782 Григорей холост (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сергей Лукьянов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
ЗБУНОВО ЗАХАНЬЕ РС-1782 Сергей переведён той же вотчины в деревню Заханье там в скаске показан будет (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10=1751
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
1761
РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все