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Лукиан Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Влас

Мать: не указана

РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ульяна Лукьянова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

РС-1782 У его жена Ульяна Лукьянова дочь (по последней ревизии написаны были лета 15) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Лукьянов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

РС-1782 Григорей холост (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сергей Лукьянов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

ЗБУНОВО ЗАХАНЬЕ РС-1782 Сергей переведён той же вотчины в деревню Заханье там в скаске показан будет (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10=1751
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
1761
РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на остречине (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=17... Показать все
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