Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
СТАРОЕ бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на Остречине (по последней ревизии написаны был... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ульяна Лукьянова
Отец ребёнка: Лукиан Власов
РС-1782 У его жена Ульяна Лукьянова дочь (по последней ревизии написаны были лета 15) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Лукьянов
Отец ребёнка: Лукиан Власов
РС-1782 Григорей холост (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сергей Лукьянов
Отец ребёнка: Лукиан Власов
ЗБУНОВО ЗАХАНЬЕ РС-1782 Сергей переведён той же вотчины в деревню Заханье там в скаске показан будет (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10=1751
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукиан Власов
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно