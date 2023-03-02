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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

СТАРОЕ бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 Вдова умершаго до последней ревизии Парасковья Иванова Лукьяна Власова старинная той вотчины деревни Старого что на Остречине (по последней ревизии написаны был... Показать все
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ульяна Лукьянова

Отец ребёнка: Лукиан Власов

РС-1782 У его жена Ульяна Лукьянова дочь (по последней ревизии написаны были лета 15) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукиан Власов

РС-1782 Григорей холост (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12=1749 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сергей Лукьянов

Отец ребёнка: Лукиан Власов

ЗБУНОВО ЗАХАНЬЕ РС-1782 Сергей переведён той же вотчины в деревню Заханье там в скаске показан будет (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10=1751
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиан Власов

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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