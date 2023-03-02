Мария Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Влас

Мать: не указана

РС-1782 Его сестра родная Марья Власова же дочь (по последней ревизии написаны были лета 18) 3 ревизия ~1761-1748 Умре 1769-1748=21 год
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
РС-1782 Его сестра родная Марья Власова же дочь (по последней ревизии написаны были лета 18) 3 ревизия ~1761-1748 Умре 1769-1748=21 год
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