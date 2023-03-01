Алексей Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Влас
Мать: не указана
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Матрона Давыдова
ЗБУНОВО бракосочетание ИКОРНИКОВО РС-1782 Матрёна Алексеева дочь выдана той же вотчины деревни Икорникова за крестьянина в замужество (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тарас Алексеев
Мать ребёнка: Матрона Давыдова
РС-1782 Тарас (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12 31
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748