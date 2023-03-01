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Алексей Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1711 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Влас

Мать: не указана

РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Давыдова

ЗБУНОВО бракосочетание ИКОРНИКОВО РС-1782 Матрёна Алексеева дочь выдана той же вотчины деревни Икорникова за крестьянина в замужество (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Тарас Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Давыдова

РС-1782 Тарас (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12 31
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 44) 3 ревизия ~1761-44=1717 Умре 1765-1717=1748
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