Матрона Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
СУХОВЕРХОВО бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 У него жена Матрёна Давыдова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 176... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Власов
ЗБУНОВО бракосочетание ИКОРНИКОВО РС-1782 Матрёна Алексеева дочь выдана той же вотчины деревни Икорникова за крестьянина в замужество (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тарас Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Власов
РС-1782 Тарас (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12 31
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Власов
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
РС-1782 У него жена Матрёна Давыдова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1764-1711=53 года