Матрона Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Давыдова

Матрона Давыдова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

СУХОВЕРХОВО бракосочетание ЗБУНОВО РС-1782 У него жена Матрёна Давыдова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 176... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Власов

ЗБУНОВО бракосочетание ИКОРНИКОВО РС-1782 Матрёна Алексеева дочь выдана той же вотчины деревни Икорникова за крестьянина в замужество (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Тарас Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Власов

РС-1782 Тарас (по последней ревизии написаны были лета 12) 3 ревизия ~1761-12 31
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Власов

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
РС-1782 У него жена Матрёна Давыдова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1764-1711=53 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close