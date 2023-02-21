Касатухина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касатухин Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Касатухина Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касатухина Фекла Кузьминична
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Неизвестно Кузьмич
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касатухин Кузьма
Смерть
Неизвестно