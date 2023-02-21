Касатухина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасатухина Екатерина

Касатухина Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Касатухин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Касатухина Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Кирсан Кузьмич

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касатухина Фекла Кузьминична

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Неизвестно Кузьмич

Отец ребёнка: Касатухин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касатухин Кузьма

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close